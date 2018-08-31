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بلدية قسنطينة: إحذروا.. 9 منابع غير صالحة للشرب

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بلدية قسنطينة: إحذروا.. 9 منابع غير صالحة للشرب صورة من الأرشيف
بقلم عبد الجلال نويس

حذر المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة، أمس الخميس، المواطنين من 9 منابع في نفس البلدية، أثببت التحاليل أنها غير صالحة للشرب.

وأصدر المجلس الشعبي البلدي بيانا، يؤكد فيه ان هذه المنابع وبعد إجراء التحاليل البكتريولوجية اللازمة خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم التأكد انها غير صالحة للشرب.
ويتعلق الأمر بكل من المنابع التالية :

1- متقنة علي بوسحابة حي علي بسباس سيدي مبروك الأسفل.
2- منبع عين مستوى لبيض محمد سيدي مبروك الأعلى.
3- منبع عين الباردة حي دقسي عبد السلام.
4- منبع داخل النسيج العمراني حي الراعي الصالح سطح المنصورة.
5- منبع محطة القطار.
6- مدرسة الشرطة حي علي بسباس سيدي مبروك الأسفل.
7- مركز تربية الخيول la Remonte سيدي مبروك الأعلى.
8- منبع عين روابح حي سايغي أحمد سيدي مبروك الأعلى.
9- منبع Bon pasteur حي Chalets des pins.


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