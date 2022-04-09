بلدية معسكر تحجز مواد غير صالحة للإستهلاك 

قامت مصلحة الرقابة والوقاية من الأوبئة لبلدية معسكر، بالتنسيق مع مصالح الشرطة، بحجز واتلاف عدة مواد غير صالحة للاستهلاك.

العملية تمت خلال خرجة ميدانية فجائية قانت بها ذات المصالح تحت اشراف نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي. مكلف بالصحة والنظافة والمحافظة على البيئة. مست عدة محلات تجارية ذات طابع غذائي (حلويات تقليدية، مقاهي، مرطبات ومحلات المواد الغذائية عامة).

أين تم مراقبة مدى إحترام وتقييد التجار بشروط النظافة و إجراءات الحفظ للسلع المعروضة. خاصة تلك المعرضة للتلف بسرعة وفي الهواء الطلق.

حيث سجلت عدة مخالفات بخصوص انعدام شروط الصحة و النظافة. أين تم حجز و اتلاف عدة مواد غير صالحة للاستهلاك وتوجيه لهم عدة توصيات.

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