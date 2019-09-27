بلدية “مونبولييه” تُكرم “دولور” بعد تتويجه القاري

كرمت بلدية “مونبولييه” الفرنسية النجم الدولي الجزائري “آندي دولور” بالميدالية الشرفية بعد تتويجه بمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019 رفقة المنتخب الوطني الجزائري.

ونشر “الغجري” أمسية اليوم الجمعة صورة له من التكريم وهو يحمل الميدالية الشرفية التي منحها له مسؤولي مدينة “مونبولييه”.

وأرفق مهاجم فريق مونبولييه الصورة التي وضعها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بعبارات الثناء لمُكرميه.

حيث كتب:”شكرا جزيلا لرئيس بلدية مونبولييه على تكريمه لي بميدالية “مواطن مدينة مونبولييه””.

وأضاف:”أنا فخورا جدا بهذا التكريم حيث كان لي شرف تقديم ميدالية الكان لمدينة مونبولييه، شكرا مرة آخرى على هذه اللحظات”.