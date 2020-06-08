بلدية هيليوبوليس بقالمة تعلن عن الشروع في إيداع ملفات سكنات LPA

أعلمت بلدية “هيليوبوليس” في ولاية قالمة، أمس الأحد، المواطنين الراغبين في الاستفادة من صيغة الترقوي المدعّم، عن فتح فترة إيداع الملفات.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي البلدي في بيان له، بأن فترة إيداع الملفات تبدأ من 7 جوان إلى غاية 6 جويلية 2020، وتخصّ المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة.

مشيرا إلى أن ملف القبول يتم تحضيره وإيداعه عن طريق البريد المضمون إلى مصالح البلدية، ويتكون من طلب مساعدة مالية عن طريق استمارة يتم تحميلها من الموقع، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة ميلاد للمترشح وزوجته بالنسبة للمتزوجين.

بالإضافة إلى شهادة الحالة العائلية، وشهادة عمل للأجراء لايقلّ تأريخها عن 6 أشهر أو شهادة تثبت ممارسة نشاط مهني حر، مع وثائق إثبات المداخيل حسب الحالة، وإحضار بطاقة الإقامة للمترشح.

وأوضحت مصالح البلدية بأنه يسمح بالتسجيل في هذه الصيغة لذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون، وألّا يكون المترشح أو زوجته يملك أو امتلك ملكية عقارية مخصصة للسكن.

كما لا يستفيد أي مواطن استفاد من تنازل عن مسكن من الحظيرة العقارية أو تسلم إعانة من الدولة مخصصة للسكن.