بلدية وهران تمنح مرآب في حي سانبيار للمصارع فتحي نورين!

تحصل البطل الجزائري في رياضة الجيدو “فتحي نورين” على مرآب من طرف بلدية وهران بمنقطة “سانبيار” من أجل تحويله لقاعة رياضية كمكافأة له بعد تصرفه البطولي في الألعاب الأولمبية الأخيرة أين إنسحب من مواجهة مصارع صهيوني فيوزن أقل من 71 كلغ.

.وقام المصارع الجزائري فتحي نورين بتنظيف المرآب رفقة نادي العزم للجيدو وبعض المتطوعين من أجل تحويله إلى قاعة رياضية.

هذا وكانت الاتحادية الدولية للجيدو قد أصدرت عقوبتها ضد المُصارع الجزائري، فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف، بعد أن رفض الأول مُواجهة أحد ممثل الكيان المُحتل، خلال الأولمبياد الأخير في طوكيو، حيث قررت “السيو” حرمان بطلي الجزائر من جميع المُنافسات الرسمية لمدة 10 سنوات كاملة.

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