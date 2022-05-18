بلدية الشلف تحجز كميات من الحليب الفاسد موجهة لتحضير المثلجات

كشفت اليوم، مصادر مطلعة بأن لجنة النظافة من البيئة على مستوى بلدية الشلف. قد تمكنت خلال الساعات الأخيرة من حجز كميات قدرت بـ 67 كيس. من الحليب الفاسد الموجه لإعداد وتحضير المثلجات والمرطبات.

حيث أشارت ذات المصادر، إلى أن الجهات المختصة قد قامت بإتلاف الكميات المحجوزة. و إخطار ممثلي مصلحة المنافسة و التحقيقات الإقتصادية على مستوى مديرية التجارة. لأجل التدخل لإتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذه المخالفة المثبتة.

وتندرج هذه العملية النوعية في إطار دوريات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها لجنة النظافة والبيئة. على مختلف المحلات المنتشرة عبر تراب بلدية الشلف. بغرض ضمان سلامة المستهلكين. وخاصة مع الإرتفاع المحسوس في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة.