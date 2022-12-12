بلد أوروبي كبير يفتح أبواب الهجرة لهذه الفئة

كشف موقع رويترز أن السطات الألمانية فتحت ابواب العمل للأجانب والإقامة في ترابها لعدة اسباب منها نقص العمالة وأزمة في نظام المعاشات التقاعدية.

ووفقا لذات الموقع قال المستشارالألماني أولاف شولتز على ألمانيا أن تجلب المزيد من العمال الأجانب وتسهيل عمل النساء وكبار السن من أجل تجنب نقص العمالة وأزمة في نظام المعاشات التقاعدية العام في السنوات الماضية. وتراهن السلطات الألمانية على توظيف المزيد من النساء العاملات لمواجهة نقص العمالة عندهم.

وتابع ذات الموقع انه خلال منتدى للمواطنين في بوتسدام قال المستشار الألماني إن الحكومة تعمل جاهدة بالفعل على جذب العمال الأجانب. وذلك “للحفاظ على العرض على الطريق” في أكبر اقتصاد في أوروبا.