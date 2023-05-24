بلد عربي يصادق على تسليم المطلوبين مع الجزائر

صادق مجلس الوزراء في موريتانيا برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم على ثلاثة اتفاقات للتعاون القضائي مع الجزائر.

حسب بيان ذات مجلس الوزراء الموريتاني فإنه يتعلق بالاتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين للعدالة، واتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي، والتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري.

أما بخصوص إتفاقية تسليم المطلوبين تضمنت تعهد كل من الجزائر وموريتانيا بتسليم الأشخاص الموجودين على أراضيها عندما يكونون محل بحث أوعقوبة سالبة للحرية من الدولة الأخرى.

وأضاف البيان ان هذه الإتفاقية ستعزز تعاون البلدين في مجال قمع الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.