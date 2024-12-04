بلطرش يبصم على هاتريك في دوري أبطال آسيا 2

سجل اللاعب الجزائري الناشط في صفوف نادي الخالدية البحريني، أسامة بلطرش، اليوم الأربعاء، ثلاثة أهداف، في مواجهة ألتين أسير التركماني.

في إطار الجولة السادسة لدور مجموعات رابطة أبطال آسيا 2 - المجموعة الثانية.

وشارك لاعب اتحاد العاصمة السابق أساسياً وفي كامل أطوار هذه المواجهة، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق 89،47،10 من المواجهة التي انتهت بفوز الفريق البحريني برباعية دون ردّ.

ونال اللاعب الجزائري جائزة رجل المباراة بعلامة 9.7 من 10 حسب موقع صوفاسكور المختص في الإحصائيات الرياضية.

للإشارة، قدم أسامة بلطرش خمس مساهمات تهديفية هذا الموسم في رابطة أبطال آسيا 2. بتسجيله أربعة أهداف وتمريرة حاسمة في ست مواجهات.

هدف الخالدية الثاني من اسامة بلطرش الخالدية البحريني 2

التين اسير التركماني 0#دوري_أبطال_آسيا_2 pic.twitter.com/nmVhj7QFdr — IBRAHIM 💎 (@ibrahim66e) December 4, 2024