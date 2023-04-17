بلعابد: أساتذة متخصصون لتأطير مادة التربية البدنية ابتداء من الدخول المدرسي المقبل

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عن الشروع، بداية من الدخول المدرسي المقبل، في تأطير التلاميذ في مادة التربية البدنية والرياضية. وذلك من طرف أساتذة متخصصين في المادة من خريجي الجامعات الجزائرية.

وفي تصريح للصحافة عقب لقاء تنسيقي مع جمعيات أولياء التلاميذ إعتبر الوزير ان استحداث مديرية عامة للرياضات المدرسية في قطاع التربية، أكد بلعابد أنها “خطوة هامة لضمان تسيير وتفعيل أمثل للتربية البدنية في الوسط المدرسي.

ثمن بلعابد ان القرارات المتخدة خلال مجلس الوزراء بخصوص الرياضة المدرسية تعد “فريدة من نوعها”. كونها ستسمح “بترقية التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربوية، لاسيما في الطور الابتدائي من خلال تأطير متخصص لهذه المادة”.

كما إعتبر الوزير أن “هذا المكسب المحوري والاستراتيجي سيسمح بترقية التكفل بهذا الجانب ويرفع من مستوى أداء المدرسة الجزائرية”.

وخلال الإجتماع تطرق بلعابد “امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي واطلاع ممثلي هذه الجمعيات على كل المراحل التي تم قطعها وتلك المتبقية للأخذ بآرائهم في هذه المسائل”.