بلعابد: إجراء إمتحان تقييم المكتسبات في الأطوار الثلاثة

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن إمتحان تقييم المكتسبات تم الشروع فيه في الطور الثالث من التعليم الإبتدائي أي السنة الخامسة.

وقال وزير التربية على هامش إعطائه إشارة إنطلاق إمتحانات البكالوريا من ولاية برج باجي مختار. أن إصلاح البكالوريا او شهادة التعليم المتوسط أو نهاية مرحلة التعليم الابتدائي هي تقييمات ومنظومة تقييمية وطنية. جاءت في برنامج رئيس الجمهورية وإعادة النظر في منظومة التقييم المدرسية وتكييفها مع المستجدات.

وأضاف وزير التربية، أنه تم الشروع في امتحان تقييم المكتسبات من التعليم الإبتدائي. وتم تعويض ما يسمى شهادة التعليم الإبتدائي بامتحان تقييم المكتسبات. وخلال الدخول المدرسي المقبل سيدقق الإمتحان ليذهب إلى الأطوار المكونة للتعليم الابتدائي ليذهب إلى الأطوار الثلاث المنظمة للتعليم الابتدائي، الطور الأول السنة الأولى والثانية ابتدائي، الطور الثاني الثالثة والرابعة ابتدائي والطور الثالث السنة الخامسة. مؤكدا على مواصلة إصلاحات المنظومة بالتدرج والتسلسل.

وأكد الوزير، أنه سيتم مواصلة إصلاح المنظومة وأول كوكبة إجتازت الفحص ستكون في السنة الثانية من التعليم المتوسط. مضيفا أنه بفضل الفحص والمعالجة التي تلته تحسنت كثيرا في السنة الأولى متوسط التي كانت تسجل فيها نسبة تكرار مرتفعة.