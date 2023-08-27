بلعابد: إدراج التربية المرورية بالمنهاج الدراسي

تحدث وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، عن مستجدات الدخول المدرسي الجديد 2023/2024.

وكشف الوزير، في تصريحات صحفية على هامش زيارة ميدانية له بولاية تيارت اليوم، أنه سيتم إدراج التربية المرورية بالمنهاج الدراسي. بغية تحسيس التلاميذ والمساهمة في إستراتيجية الحد من حوادث المرور.

مضيفا أنه سيكون لكل مدرسة مرفق رياضي خاص بها لتدريس مادة التربية البدنية. مؤكدا أنه قد تم إعداد منهاج للمادة تحت إشراف الأخصائيين.

كما أكد الوزير، أنه سيتم تدريس مادة اللغة الإنجليزية بأقسام السنة الرابعة إبتدائي وأن الكتب متوفرة بمراكز التوزيع.

هذا وإستأنف اليوم الأحد، الموظفون الإداريون والتربويون عملهم للسنة الدراسية 2023-2024. فيما يلتحق الأساتذة بمناصبهم يوم الـ 03 سبتمبر القادم.