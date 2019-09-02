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بلعابد: إصلاحات في ملف شهادة البكالوريا قريبا

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بلعابد: إصلاحات في ملف شهادة البكالوريا قريبا
بقلم فوزية مسعدي

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم الإثنين عن إجراء إصلاحات جديدة في ملف شهادة البكالوريا قريبا.

و أكد بلعابد خلال تنشيطه لندوة صحفية أن مصالحه الوزارية بصدد إعادة النظر في كل من ملف شهادة الباكالوريا وملف التعليم الثانوي على حد سواء.

وبخصوص تحديد وزارة التربية الوطنية لتاريخ إعلان نتائج شهادة الباكالوريا أفاد وزير التربية الوطنية أن النتائج غير معين.

وأشار بلعابد بالنسبة لملف تنصيب أو تغيير مناصب مدراء التربية أنه يخضع لمردودية كل واحد منهم حسب الولاية التي ينتمي إليها.


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