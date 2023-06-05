بلعابد: الإعلان عن نتائج “البيام” في 25 جوان الجاري

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الإثنين، أنه سيتم الإعلان عن نتائح شهادة التعليم المتوسط يوم 25 جوان الجاري.

وعلى هامش إعطاء إشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط الخاصة بالفترة المسائية، من ولاية الأغواط. أكد وزير التربية أن عدد مراكز التصحيح الخاصة بهذا الأمتحان هو 91 مركز على المستوى الوطني.

وكان وزير وزير التربية الوطنية أعطى إشارة إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”. صبيحة اليوم، لأزيد من 800 ألف مترشح من من متوسطة الشهيدة حلاس فاطمة بولاية تيسمسيلت.

ويمتحن اليوم أكثر من 800 ألف تلميذ موزعين على 2967 مركز إجراء، من بينهم 788 ألف متمدرس. لاجتياز شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة. حيث تمثل نسبة الإناث من تعداد المترشحين 52 بالمائة. والتي تفوق نسبة الذكور المقدرة بـ بأكثر من 47 بالمائة.

كما فتحت أبواب مراكز الإجراء ساعة قبل انطلاق الامتحان، ويلتحق المترشحون بالقاعات بنصف ساعة قبل انطلاق الامتحان. ويمنع خروج التلاميذ قبل مرور نصف ساعة عن انطلاق الامتحانات.

وخلال إعطاء إشارة انطلاق الامتحان تقرب الوزير من بعض التلاميذ وتحدث إليهم. كما أخذ صور تذكارية مع مترشحين آخرين بمتوسطة الشهيدة حلاس فاطمة.

هذا وقد اتخذت وزارة التربية الوطنية كل الإجراءات اللازمة لتفادي عمليات الغش التي شهدتها بعض الدورات السابقة.