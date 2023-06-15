بلعابد: الإنتهاء من عملية ترقيم السكنات الوظيفية نهاية جوان

أسدى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، خلال ندوة وطنية خصّصها لمتابعة سير اليوم الرابع من امتحان شهادة البكالوريا. في فترته الصباحية، من مقر الوزارة بالمرادية. تعليمات بضرورة الإنتهاء من عملية ترقيم السكنات الوظيفية ووجوب الانتهاء منها قبل 29 جوان 2023.

وجاء هذا في إطار الندوات الوطنية المرئية المتعلقة بمتابعة مجريات امتحان شهادة البكالوريا دورة 2023. أين ترأس وزير التربية، الأربعاء، الندوة الوطنية ، والتي حضر أشغالها. إطارات من الإدارة المركزية، والأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديرو التربية.

كما تابع الوزير خلال الندوة مدى التقدم في إنجاز العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية. مسديا التعليمات الواجب التقيد بها للتكفل الأمثل بالملفات في آجالها. خاصة فيما يتعلق بآخر التحضيرات الخاصة بالتظاهرة الرياضية المدرسية الوطنية، “الكيدز أتليتك المدرسي”. التي ستنظمها وزارة التربية الوطنية يوم السبت 17 جوان 2023، بالقاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف. تحت شعار “نعم للرياضة، لا للمخدرات” والتي سيشارك فيها مجموعة من تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي. عن كل مديرية من مديريات التربية الستّين. حيث شدد الوزير على ضرورة الترويج للهدف الذي نُظّم في إطاره هذا الحدث الهام.

من جهة أخرى، أمر بلعابد متابعة تقدم عملية التحضير لتقييم امتحان مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي. التي ستنطلق على مستوى المقاطعات التفتيشية بتاريخ 17 جوان 2023. مع التأكيد على إشراك كل المعنيين بهذه العملية.

امتحان تقييم مكتسبات.. بلعابد يشدد على ضرورة التحضير الجيد

كما شدد على ضرورة التحضير الجيد للتقييمات التعويضية التي ستجرى أيام 18، 19، 20 جوان الجاري. لفائدة التلاميذ المتغيبين عن امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي. والحرص على أن يتحصل الناجحون منهم على شهاداتهم يوم 22 جوان 2023 أيضا. وأن يتحصل الجميع على دفتر تقييم المكتسبات في نفس التاريخ.

كما أكد وزير التربية على ضرورة التأكد من تحيين معلومات الموظفين المعنيين بالامتحانات المهنية. المبرمجة بتاريخ 10 جويلية 2023، على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

وبخصوص تسوية المستحقات المالية للموظفين. أكد الوزير على ضرورة الانتهاء من تسوية المستحقات المالية بعنوان 2023 قبل 30 جوان 2023. على أن يتمصرف منحة المردودية للثلاثي الثاني قبل 20 جوان 2023.

وأشار الوزير خلال الندوة الوطنية، إلى ضرورة متابعة عملية ترقيم السكنات الوظيفية ووجوب الانتهاء منها قبل 29 جوان 2023.