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بلعابد: التسجيلات في المدرسة الدولية بباريس ستفتح لكل الجزائريين بالمهجر دون استثناء

الوطني
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بلعابد: التسجيلات في المدرسة الدولية بباريس ستفتح لكل الجزائريين بالمهجر دون استثناء
بقلم فوزية مسعدي

دعا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إلى ضرورة فتح التسجيلات في المدرسة الدولية بباريس لكافة الجزائريين المقيمين في المهجر.

كشف وزير التربية الوطنية خلال ترأسه اجتماعا لمجلس التنسيق للإدارة المركزية،أمس السبت، عن طريقة التسجيلات بخصوص المدرسة الدولية بباريس.

وشدد الوزير على ضرورة فتح التسجيلات لكافة الجزائريين بالمهجر دون تمييز أو إستثناء مع إعطائهم الأولوية في التسجيل كون المدرسة مرفق تابع للدولة الجزائرية.

وألح وزير التربية الوطنية على أن يعقد اجتماع لمجلس التنسيق كل يوم سبت والذي سيكون بمثابة حوصلة للأحداث الأسبوعية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=694741

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