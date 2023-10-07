بلعابد: التوظيف الخارجي بقطاع التربية بلغ أكثر من 240 ألف

كشف وزير التربية الوطنية ، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت أن قطاع التربية كان له الحظ الأوفر من حيث التوظيف. حيث بلغ عدد التوظيف الخارجي بالقطاع بعنوان السنة الدراسية 2023/2024 بلغ 240738 . أما التوظيف الداخلي أي الترقيات بلغ 47502 ومجموع الترقيات الإدارية بلغ عددها 21770 ادري وادارية.

وفي كلمة ألقاها خلال ندوة إعلامية لتقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات، أكد وزير التربية أنه تم ترقية 36000 أستاذ وأستاذة. للمراحل التعليمية الثلاث وبالنسبة للتوظيف الداخلي لأسلاك الادارة تم ترقية 11502.

وبخصوص الأساتذة المكلفون بالتربية البدنية والرياضية، أكد الوزير أنه تم توظيف 12877 أستاذ وأستاذة. كما تم كذلك توظيف 4144 أستاذ وأستاذة للغة الانجليزية للسنة الثانية على التوالي. بعد ان تم توظيف بعنوان السنة الفارطة 5357 استاذ واستاذة ليرتفع العدد الى اكثر من 9 الاف استاذ واستاذة.

كما قال بلعابد أن “المدرسة في برناج رئيس الجمهوية تحظى باهتمام وبأولوية وبرعاية ومتابعة دقيقية. ومكتسبات المدرسة في برنامج الرئيس عديدة تاريخية وغير مسبوقة شانها شان كل الانظمة التربوية في العالم”.

دخول مدرسي ناجح

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه بعد جائحة كوفيد التي شهدها العالم عامة وكذلك الجزائر، عدنا للنظام العادي للتمدرس برصانة والدخول المدرسي هذه السنة كان ناجحا وتم في ظروف حسنة مستقرة أين إلتحقأزيد من 11 مليون تلميذ وما يقارب مليون موظف موزعين على ما يقارب 30 ألف مؤسسة تعليمية في الأطوار الثلاث .

وأبرز بلعابد أن الدولة تعير للتعليم الابتدائي اهتمام كبير وقال “بصفة التعليم الابتدائي مهد لكل الانظمة التربوية في العالم ومن خلاله وبفضله وبفضل صلابته يؤسس لانظمة تربوية ناجحة ومن خلال هذا تلاحظون ان قرارات استراتيجية اتخذت بهذا الطور كادراج اللغة الانجليزية لاول مرة في تاريخ البلاد واعطاء مهمة تدريس الرياضة البدنية لاهل الاختصاص لاول مرة في تاريخ البلاد كذلك”.

قانون أساسي خاص بقطاع التربية خلال الأيام المقبلة

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد أن “من أولى قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص المدرسة، قرر اعادة النظر في القانون الاساسي الخاص بالمنتمين لقطاع التربية الوطنية وعلى رأسها الاساتذة والاستاذات لدراية الرئيس بالدور الحاسم والفاعل والمهم في التنشئة والتدريس وبالتالي سيكون هناك في الايام القليلة القادمة قانون أساسي سيرتقي بالاستاذ الى مصف المربي وسيكون هناك الكثير من المكتسبات لاساتذتنا ولسائر موظفي القطاع.

بلعابد: نراهن على رقمنة القطاع لتحقيق عدالة اجتماعية

أكد وزير التربية أنه تم رقمنة العديد من العمليات في القطاع، مذكرا أنه لابد من الوصول إلى رقمنة القطاع ككل لما تأتي به الرقمنة من دقة وشفافية ومن عدالة اجتماعية والذهاب الى الحلول القصىوى في علاج ما يهم التربية الوطنية.

كما أشار الوزير إلى أن التربية الوطنية هي في تحول مستمر وهذا بفضل برنامج رئيس الجمهورية وبفضل الاجراءات غير المسبوقة والفعالة الاجراءات السيادية والشجاعة التي اتخذت بخصوص القطاع.

مضيفا “نأمل بالمزيد في قطاع التربية الوطنية ونراهن على الرقمنة في القطاع تنفيذا لتوجهيات الرئيس” .