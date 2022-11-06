بلعابد: الكتاب الرقمي سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم الشروع في وضع موعد تنفيذ الكتاب الرقمي قبل نهاية الأسبوع.

وجاء تصريح وزير التربية خلال كلمة ألقاها عقب إشرافه على عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة وحضور درس الإحتفال بذكرى 1 نوفمبر المجيدة.

وقال بلعابد، أن الدرس الإفتتاحي هذا اليوم تمحور حول “الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية”. مشيرا إلى أن هذا الدرس سيكون عبر كل المدارس والمؤسسات التعليمية عبر الوطن حسب مستوى التلاميذ وعلى مدار أسبوع. في إطار إستئناف الدراسة بعد عطلة دامت 9 أيام.

وأشار بلعابد في ذات السياق، إلى أنه تم الوقوف على مدى تطبيق الشروع في وضع الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص وزن المحفظة لسنوات الرابعة والخامسة والسادسة إبتدائي الذين تخلصو نهائيا من الوزن الثقيل للمحفظة وعددهم 3 ملايين تلميذ.

كما أعلن وزير التربية بلعابد، أن 5 ملايين و600 ألف تلميذ سيحصلون على الكتاب الرقمي مجانا قبل نهاية هذا الأسبوع. حتى ننتهي من وضع كافة القرارات الصائبة والتي تعود بالفائدة على القطاع.

وكان وزير التريية عبد الحكيم بلعابد، قد كشف أن الكتاب المدرسي الرقمي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة. وذلك خلال ترأسه ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد خصّصت لمتابعة وضعية استغلال النسخة الثانية من الكتب المدرسية.

كما أكد الوزير في ذات الندوة على ضرورة إعطاء الأهمية البالغة خاصة. في تمكين الأولياء من الإجراءات العملية للحصول عليه واستغلاله.

وبخصوص استغلال النسخة الثانية من الكتب المدرسية، ولتفعيل الغرض الذي وضعت من أجله. وهو تخفيف وزن المحفظة، أمر الوزير مديري التربية بتكليف مفتشي التعليم الابتدائي للقيام بحملات تفتيشية. من أجل التأكد من خلوّ محافظ أبنائنا التلاميذ في المستويات التعليمية المعنية بتخفيف وزن المحفظة من الكتب المدرسية.

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