بلعابد: اللجنة الوزارية المكلفة بإنشاء المؤسسات التربوية مستمرة في عملها

كشف، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، عن مواصلة اللجنة الوزارية المكلفة بملف انشاء المؤسسات التعليمية لعملها الى غاية نهاية السنة الجارية.

وأوضح الوزير أن اللجنة الوزارية تواصل عملها بغرض استلام مزيد من الهياكل التربوية الجديدة، مشيرا إلى أنه تقرر الإبقاء على عمل اللجنة الوزارية المكلفة بملف انشاء المؤسسات التعليمية حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وسيمكن هذا الإجراء حسب الوزير من “استلام المزيد من الهياكل التربوية الجديدة” مبرزا أن المتابعة اليومية والدقيقة لمشاريع قطاع التربية من طرف وزارة السكن ستسمح باستلام أزيد من 450 مؤسسة مدرسية جديدة.

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