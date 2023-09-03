بلعابد: الهدف من امتحان تقييم المكتسبات هو إعادة النظر في منظومة الإمتحانات الوطنية

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، أن الهدف من امتحان تقييم المكتسبات الذي يعد نظام تقييمي جديد. هو تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة، وإعادة النظر في المنظومة التقييمية للامتحانات المدرسية الوطنية.

وخلال اشرافه على انطلاق ملتقى وطني حول امتحان تقييم المكتسبات، قال بلعابد أن هذا اللقاء يعد يعد لبنة لأهم مخرجات الندوة الوطنية. التي كللت ندوات ولائية جهوية ثم وطنية لتقييم امتحان مكتسبات التعليم الاابتدائي التي تعد أول تجربة. حيث أعطينا فرصة لكل المتدخلين والفاعلين في هذا الملف للنظر فيما وجب تحسينه ما وجب تنقيحة وما وجب الاحتفاظ به.

وأضاف وزير التربية “أعطينا الفرصة للجميع ليعطوا رأيهم كل في مجال اختصاصه، أساتذة ومديرين ومفتشين وكل الفاعلين في مناحي هذا الامتحان. وخلصنا برسم هذه الندوة الوطنية الى جملة من الاجراءات والتي نعكف على تنفيذها”

كما أكد المسؤول الأول على قطاع التربية أن الهدف من هذا النظام التقييمي الجديد هو تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ومخطط عمل الحكومة ومن اهم مقتضياتها إعادة النظر في المنظومة التقييمية للامتحانات المدرسية الوطنية. وبالتالي التخلي عن امتحان مرحلة التعليم الابتدائي وتعويضه بامتحان تقييم المكتسبات. الذي يتطرق الى التفاصيل والتغرات والفجوات التي تسجل عند ابناءنا والتي لا يتم اكتشافها والاطلاع عليها”.