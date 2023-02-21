بلعابد: برامج الإنجليزية جاهزة للسنة الرابعة.. إمتحان البكالوريا لشعبة الفنون السنة المقبلة

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن القطاع في المرحلة الأخيرة من التحضيرات تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2023/2024.

وأضاف بلعابد خلال إشرافه على لقاء تحضيري للدخول المدرسي المقبل. أنه تم القيام بزيارات على مستوى الولايات، أين تم تسجيل وتيرة متسارعة في تشييد المرافق. كما أن هناك برنامج قطاعي كبير حيث يبذل الولاة جهودا كبيرة للإشراف على إنجاز المرافق المدرسية تحسبا للدخول المدرسي المقبل في ظروف مريحة، وهي العملية الأخيرة لتنظيم الدخول المدرسي.

كما أضاف الوزير بلعابد، أن الدخول المدرسي المقبل، سيشهد تنصيب اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة من التعليم الإبتدائي. طبقا لقرار الرئيس بعدما تم تنصيبها في السنة الثالثة. مشيرا إلى أن القطاع مستعد على أتم الإستعداد والبرامج جاهزة وسنكون في الموعد.

وأشار في سياق ذي صلة، إلى أنه سيتم خلال الدخول المدرسي المقبل تنصيب السنة الثالثة من التعليم الثانوي لشعبة الفنون، تطبيقا لتعليمات الرئيس بعدما تم إقرار شعبة الفنون. مؤكدا أن نتائج الشعبة ممتازة هذه السنة. كما أن نتائج الثلاثي الأول للسنة الثانية كانت واعدة.

وكشف وزير التربية بلعابد في ذات السياق، أنه سيكون أول امتحان لشهادة البكالوريا في شعبة الفنون السنة المقبلة. مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء مع الزملاء في الحكومة. من أجل دراسة الإجراءات والمراحل على المستوى المتوسط والبعيد لترقية هذا الاختصاص. لأنها سياسة وطن وإرادة واعدة لوضع الفن والفنون في الموضع الذي يليق به. لأنه سيأتي بالفائدة على الحياة الفنية والاقتصادية والترقية للبعد الاجتماعي والثقافي والفني والحضاري لبلادنا.

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