بلعابد: بكالوريا 2023 جيدة بفضل تجند الجميع.. وهذا تاريخ الإعلان عن  النتائج

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم ، أن إمتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 تمت في ظروف “جيدة” بفضل تجند الجميع، وأن المواضيع “لم تشبها أية أخطاء”.

وفي كلمة القاها بمناسبة إشرافه على إختتام أشغال المركز الوطني لطبع مواضيع بكالوريا 2023 قال بلعابد أن امتحان البكالوريا جرى في “ظروف جيدة بفضل تجند الجميع” من قطاعات وزارية مختلفة وسلطات أمنية وعسكرية لإنجاحه.

كما شدد الوزير على أن مواضيع الإمتحانات، “لم تكن بها أية أخطاء”، إضافة إلى أن الأسئلة تناولت “الدروس التي تلقاها التلاميذ بالأقسام وضمن البرنامج ” .

وأكد الوزير ان نجاح بكالوريا دورة 2023 جاء بسبب “الانضباط والدقة والالتزام ” في العمل الذي تميز به الفريق المشرف على إعداد وطبع وارسال هذه المواضيع.

وتنهي مدة عزل الفريق المشرف على إعداد وطبع وارسال مواضيع البكالوريا عن العالم الخارجي اليوم بعد قضائهم قرابة 40 يوما من العمل. بمقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع الجزائر الكائن بالقبة.

وكشف الوزير أن نتائج البكالوريا ستكون في حدود 20 جويلية المقبل. في حين سيشرع في عملية التصحيح بعد الانتهاء من اغفال أوراق الامتحانات على مستوى مراكز التجميع والاغفال”.

وبخصوص ظاهرة الغش قال بلعابد بان “ظاهرة الغش تراجعت وتم ردعها في مهدها”، وسيتم “مستقبلا اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص تنظيم البكالوريا وتحسين سيرها والتخفيف من تكاليفها وأعبائها على المجتمع”.