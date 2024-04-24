بلعابد: تحويل تلاميذ إبتدائية “سويح رحو” إلى مدرسة أخرى

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم تحويل التلاميذ المتمدرسين في المدرسة التي انهار سقفها أمس بولاية وهران.

وطمأن الوزير بلعابد خلال زيارته مساء أمس إلى ولاية وهران، أولياء تلاميذ المدرسة الإبتدائية “سويح رحو” التي شهدت هذا الحادث. أنه سيتم تحويل التلاميذ البالغ عددهم 259 بمجموع 11 فوجا تربويا الى مدرسة مجاورة. لضمان إستمرار تمدرسهم في ظروف حسنة ومواصلة أشغال ترميم المدرسة.

كما تنقل بعدها وزير التربية الوطنية إلى بلدية بوتليليس للإطلاع بالمدرسة الابتدائية على الخسائر المترتبة عن هذا الحادث. حيث أكد أن الدخول المدرسي القادم سيكون بهذه المؤسسة التربوية.

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