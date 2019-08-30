بلعابد: تسوية وضعية كل خريجي المدارس العليا للأساتذة منذ سنة 2016

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم تسوية وضعية كل خريجي المدارس العليا لتكوين الأساتذة منذ سنة 2016.

وأضاف أمس الوزير خلال إجتماعه مع ممثلي جمعيات أولياء التلاميذ، أن كل المتخرجين من تلك المعاهد بإمكانهم أن يدرسوا.

وأكد بلعابد أن الوزير الأول، رخّص للتكفل بالفائض الموجود في قائمة الأساتذة منذ سنة 2016 إلى غاية سنة 2019.

وأشار وزير التربية، إلى أن القائمة الإحتياطية تبقى سارية في حالة ما إذا كان عدد المتخرجين من هذه المدارس غير كاف.

وأضاف بلعابد، أنه سيتم تنصيب المديرين المنتدبين للتربية الوطنية لضمان جوارية التسيير والتقرب من المواطن فيما تعلق بتمدرس أبنائهم.