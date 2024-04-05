بلعابد: تعميم التربية التحضيرية عبر كافة المدارس الإبتدائية

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن إنجاز أقسام التوسعة في عديد المؤسسات التربوية عبر الوطن أثبت نجاعته بشكل كبير.

وقال وزير التربية على هامش استماعه لعرض حول قطاع التربية محليا بمتوسطة بن زير علي ببرج بوعريريج خلال زيارة عمل وتفقد للولاية. أن هذه المشاريع إستطاعت أن تساهم في القضاء على مشكل الاكتظاظ، و خلق حلول مستعجلة في عديد المدارس على اعتبار أن مدة إنجازها تعتبر قصيرة. مضيفا بأن هذا النوع من المشاريع التي لا يحتاج إنجازها توفير وعاء عقاري كبير. مكن أيضا من ترشيد النفقات و تكاليف الإنجاز.

وفي سياق آخر، أفاد بلعابد أن العمل متواصل لضبط الآليات المثلى لتعميم التربية التحضيرية عبر كافة المدارس الإبتدائية على الوطن وذلك بمساعدة الهيئات المعنية. مؤكدا على أهمية إنجاز هياكل رياضية في مختلف المؤسسات التربوية الابتدائية. لتوفير جو ملائم لتدريس التلاميذ التربية البدنية، التي عرفت قفزة نوعية في السنوات الأخيرة.

وكشف بلعابد من جهة أن دائرته الوزارية ستباشر خلال الأسابيع المقبلة إجراءات جديدة خاصة بملف السكنات الوظيفية. و المراجعة الشاملة لوضعية هذه السكنات عبر مختلف المؤسسات التربوية. من خلال رقمنة الملف بغية إحصاء السكنات الشاغرة ومنحها لمستحقيها. داعيا كافة الفاعلين بالأسرة التربوية إلى المساهمة في هذه العملية من خلال التحسيس و التعاون.

كما أعطى وزير التربية الوطنية من جهة أخرى توجيهات بخصوص توفير التدفئة في المدارس التي هي قيد الإنجاز. متطرقا إلى أهمية تجسيد هذه المشاريع وفق التقنيات والتكنولوجيات الحديثة. مما يساهم في توفير ظروف تمدرس ملائمة للتلاميذ. كما دعا في ذات السياق إلى ضرورة الالتزام بآجال إنجاز المشاريع وتسليمها في آجالها تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2024-2025.