بلعابد: تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية.. والأولية للتكفل الصحي بمنتسبي القطاع

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عن تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية، والتي ستتكفل بمنتسبي قطاع التربية الوطنية.

وأضاف الوزير على هامش تنصيب اللجنة، أن اللجنة تم إنتخابها مانسبته 85 بالمائة من منتسبي القطاع. من أجل القيام بالعمليات التضامنية لمساعدة منتسبي القطاع. مشيرا إلى أن تسييرها يخضع لقوانين ومداولات اللجان وهيكل التسيير من خلال المراقب المالي والمادي.

وكشف الوزير في ذات السياق، أنه سيتم إعطاء تعليمات لترشيد المال العام والنفقات وعدم اهداره وانفاقه في محله. مؤكدا أن اللجان هي من تتحكم في كيفية صرف الاموال التي رصدتها الدولة لمساعدة منتسبي القطاع. حيث ستخضع لرقابة المفتشية العامة للوزارة والرقابة لأجهزة الدولة المخولة المالية والمحاسبة

وأوضح بلعابد، أنه من أولى التوصيات التي منحت للجنة العمل على تسريع وتيرة التلقيح لعمال قطاع التربية بمراكز طب العمل المتواجدة على مستوى 41 ولاية. بالإضافة إلى ترشيد النفقات ومراقبة صارمة على الأموال وتعميم الإستفادة لكل موظفي القطاع من الخدمات. التي لا يجب أن تقتصر على فئة معينة. بالإضافة إلى أن الأولوية تكمن في التكفل الصحي بمنتسبي القطاع من خلال طب العمل.