بلعابد: “تنصيب خلايا متابعة تحسبا لدخول مدرسي جيد”

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم تنصيب خلايا لمتابعة الدخول المدرسي 2020/2019 على مستوى الإدارة المركزية.

وأضاف الوزير خلال لقاء جمعه مع مدراء التربية بمناسبة الدخول المدرسي، أنه تم التحضير جيدا للدخول المدرسي بعد غد الأربعاء.

وأشار بلعابد، إلى أنه سيتم تنصيب خلايا على مستوى المفتشية العامة لاستغلال المعلومات من المفتشين للمقاطعات البيداغوجية.

كما سيتم تنصيب خلايا إستقبال على مستوى المؤسسات التربوية لتقديم الإرشادات للأولياء والتلاميذ.

وشدّد الوزير على مدراء التربية بضرورة تحسين الخدمة العمومية لقطاع التربية والتكفل بتبسيط الإجراءات الإدارية.

ودعا المسؤول الأول عن القطاع مدراء التربية إلى عقد لقاءات مع مدراء المدارس، والعمل الفعال والمستمر مع الشركاء الإجتماعيين.

وأكد بلعابد على ضرورة خروج مدراء التربية إلى الميدان والإطلاع على كل الأوضاع للدخول المدرسي.