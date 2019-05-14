بلعابد: زيادات في المنح الخاصة بمُعدي أسئلة الإمتحانات الرسمية

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن الوزير الأول قرر إعادة النظر في المنح المقدمة للإطارات التي تعد أسئلة البكالوريا.

وأضاف الوزير في ندوة صحافية حول الإمتحانات المدرسية أن المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 12 ماي الفارط.

قرر التكفل بالأساتذة والمفتشين والإطارات الذين يعملون على إعداد الأسئلة وإعادة الإعتبار للمنحة التي تعطى لهم.

خاصة وأنه تم تسخير 130 إطارا يتم حجزهم يوم 16 ماي ولن يسمح لهم بالخروج مهما كانت الظروف القاهرة.

من جهته ستعمم هذه العلاوات على نفس الإطارات في الابتدائي والمتوسط الذين كانوا يقومون بهذا العمل من دون مقابل.