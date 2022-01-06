بلعابد: سنجعل المدرسة إطارا للتربية والايقاظ الفكري للتلاميذ

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إن قطاعه سيعمل على تعزيز ديمقراطية التعليم وتعميمه. لتوفير فرص النجاح لأكبر عدد ضمن منظومة تربوية تقوم على المساواة والجودة والقيم التربوية والأخلاق.

مما يجعل المدرسة اطارا للتربية والايقاظ الفكري للتلاميذ، وهو ما يدخل في الإلتزام الـ37، من إلتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما أورد وزير التربية، في اجتماع بالبرلمان، لتقديم عرض حول قطاعه، إن وزارة التربية تعمل على استرجاع ثقة المجتمع في مدرسته. كما تعمل على الحصول على النوعية المطلوبة ولأجل ذلك سطرت وزارة التربية برنامجا ترتكز على 5 محاور وهي:

اصلاح البيداغوجيا، بالإضافة إلى اصلاح منظومة التقييم والارتقاء والتوجيه، وتحسين جودة التأطير. وتحسين حوكمة المنظومة التربوية، ودعم التمدرس.

وفيما يخص اصلاح البيداغوجيا، أوضح الوزير، أن ذلك سيتم من خلال ادخال برامج تربوية. لإضفاء جودة أكبر على التعلمات، خاصة في الطور الابتدائي. ويأتي ذلك، لتمكين التلاميذ من اكتساب مهارات قابلة للتحويل في وضعيات حياتية وتنويعها.

ولأجل ذلك، يضيف الوزير، تم تنصيب في الـ7 نوفمبر الماضي، المجلس الوطني للبرامج. وتم تعزيز تشكيلته بالموارد البشرية من خبرات متخصصة للسهر على توفير السند العلمي للبرامج التعليمية.

كما يسهر المجلس، على توسيع تدريس اللغة الأمازيغية والسهر على ترقية الفروع العلمية والرياضيات والتقني رياضي والإعلام الآلي.

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