بلعابد: سيتم التكفل بالتلاميذ الممتازين الراسبين في البكالوريا مستقبلا

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الوزارة ستعيد النظر في تاريخ وكيفية إعداد شهادة البكالوريا ومدته مستقبلا.

مضيفا خلال ندوة صحفية حول الإمتحانات المدرسية اليوم الثلاثاء، أن أهم نقطة سيتم التركيز عليها هي احتساب التقويم المستمر.

ويتعلق الأمر بالسنوات الثلاث لأسباب كثيرة وهو ما يدفع بالمترشح لعدم مغادرة مقاعد الدراسة إلى غاية آخر يوم.

وفي سياق ذي صلة أضاف الوزير، أن هنالك العديد من التلاميذ الممتازين الذين يرسبون في إمتحان البكالوريا لأسباب عديدة.

أحيانا ينتابهم الخوف والضغط، وأحيانا يدخلون في عطلة مرضية مجبرة وهؤلاء سيتم إعادة النظر في حالتهم فور تطبيق الإجراءات الجديدة.