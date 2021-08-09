بلعابد: على نقابات التربية المساهمة في حملة تلقيح موظفي القطاع لدخول مدرسي آمن

دعا وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، نقابات القطاع إلى المساهمة في حملة تلقيح موظفي التربية ضد فيروس كورونا. لضمان دخول مدرسي آمن ومستقر.

وفي تصريح للصحافة، عقب إشرافه على افتتاح لقاء تشاركيا حضره ممثلو 24 نقابة. دعا الشركاء الإجتماعيين للمساهمة في إجراء حملة تلقيح واسعة لصالح موظفي قطاع التربية الوطنية، وهذا لضمان دخول مدرسي وسنة دراسية آمنة. مؤكدا أن هذه الحملة الواسعة للتلقيح، تأتي كذلك تأكيدا لما ورد في تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، بشأن الدخول المدرسي”.

وأفاد بلعابد، أن هذا الإجتماع يعتبر إنطلاقا للعمل التشاركي والإجتماعي والمهني مع جميع النقابات، تحضيرا للسنة الدراسية 2020/2021 . مؤكدا أنه فرصة للتعرف على النقابات حديثة الإعتماد للعمل معها. ومع جميع النقابات من أجل ضمان دخول مدرسي مستقر

وأشار بلعابد في هذا الصدد، إلى أن الاجتماع سيكون أيضا “فرصة للنقابات للتعرف على خارطة الطريق المعتمدة من طرف الوزارة وإعلامهم بالقرارات والتدابير المتخذة بشأن الدخول المدرسي المقبل. مضيفا أنه ينتظر من النقابات تقديم آرائها وانشغالاتها وكذا اقتراحاتها للاستئناس بها في الدخول المدرسي المقبل