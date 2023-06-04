بلعابد غدا في تيسمسيلت للإشراف على انطلاق امتحان البيام

يعطي غدا الاثنين وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2022/2023 من ولاية تيسمسيلت.

حيث سيمتحن أكثر من 800 ألف تلميذ في مادة اللغة العربية في الفترة الصباحية.

وتأتي هذه الامتحانات في ظروف تميزت باستقرار على مستوى المؤسسات التربوية. حيث لم تشهد السنة الدراسية أي إضرابات أو تأخر في تنفيذ المقرر الدراسي.

وعلمت النهار أن وزير القطاع سيحط في ثاني يوم في ولايتي الأغواط في الفترة الصباحية. على أن تكون ولاية خنشلة ثالث محطة للوزير في الفترة المسائية من نفس اليوم.

ويقدر عدد المرشحين لاجتياز شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة أكثر من 800 ألف تلميذ. من بينهم 788 ألف متمدرس حسبما أعلن عنه المفتش العام بوزارة التربية الوطنية مصطفى بن زمران في تصريح سابق للقناة الإذاعية الأولى.

وتمثل نسبة الإناث من تعداد المترشحين 52 بالمائة والتي تفوق نسبة الذكور المقدرة بـ بأكثر من 47 بالمائة.”

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قدر ترأس ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصصت لتقديم التعليمات والتوجيهات الواجب التقيد بها لضمان إنجاح دورة 2023.

وخلال هذه الندوة، حرص الوزير على “متابعته الشخصية والمباشرة لسير امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2023. بداية من استقبال المواضيع وتأمينها على مستوى مراكز الإجراء إلى غاية الانتهاء منه”.

كما شدد بلعابد على وجوب التقيد بكل الترتيبات الخاصة بهذا الامتحان. لاسيما “الانضباط والالتزام بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين. مواقيت الدخول الخروج وعدم الإخلال بالتنظيم المعمول به في هذا الشأن”.

مؤكدا على ضرورة “توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتواجدين بالمؤسسات الاستشفائية”.

ومن جهة أخرى اطلع الوزير على “جاهزية مديريات التربية واستعدادها لإنجاح هذا الموعد الهام ولاية بولاية. حرصا منه على أن يجتاز أبناؤنا المترشحون هذا الامتحان المدرسي الوطني في أحسن الظروف”.