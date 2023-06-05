بلعابد: قانون أساسي لحماية الأساتذة قريبا

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الإثنين، عن صدور قانون أساسي لحماية الأساتذة قريبا يكون فيه مكاسب كثيرة للقطاع وعلى رأسهم الأستاذ.

وفي رده على سؤال حول حماية الأساتذة من الإعتداءات قال الوزير “تم اقرار حماية الأستاذ والمعلم قانونا وهذا يعد مكسبا . وأضاف “هذا القانون كان مطلب الأساتذة وهناك مواد إضافية في قانون حماية الأستاذ والمعلم.

وأوضح بلعابد أن القانون الأساسي لحماية الأساتذة سيتم الافراج عنه قريبا. وستكون فيه مكاسب كثيرة لمكونات القطاع المنتمية لسلك التربية وعلى رأسهم الأستاذ.

كما أكد الوزير على هامش إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط. أن دور الأساتذة معروف ومشهود له هم الركيزة.

مضيفا أن رئيس الجمهورية أسماهم بالمربي وأعطاهم المرتبة اللائقة.

حيث أشار وزير التربية إلى الدور الجبار الذي يقوم به الأساتذة ووجه لهم التحية، كما دعاهم لإعطاء الفعالية للنظام التربوي في الجزائر.

الإنتهاء من صرف كل المخلفات بعنوان 2022

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن كل المخلفات أعطيت لها أهمية، وتم الإنتهاء من صرف المخلفات بعنوان 2022 بتاريخ 30 ماي 2023.

موضحا أن هذه المخلفات تعد سبب الإستقرار والهدوء في القطاع.