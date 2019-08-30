بلعابد: كتب “البراي” ستكون جاهزة لذوي الإحتياجات الخاصة مع الدخول المدرسي

الوطني
  • -
  • 0
بلعابد: كتب “البراي” ستكون جاهزة لذوي الإحتياجات الخاصة مع الدخول المدرسي
بقلم أمينة داودي

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن أطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة سيستلمون كتب “البراي” في الآجال المحددة.

وأضاف الوزير، أن الوزير الأوّل نصّب مؤخرا لجنة قطاعية مشتركة متكونة من قطاعات التربية والصحة والتكوين المهني والتضامن.

وأفاد بلعابد، أن اللجنة أعدّت منشورا وزاريا مشتركا للتكفل بالفراغات التي كانت موجودة من قبل وتعزيز التنسيق بين القطاعات.

وأكد الوزير، أن الإجراء يهدف إلى تسهيل إدماج هذه الشريحة في الوسط المدرسي.

وأورد بلعابد، أن كتاب “البراي” سيكون جاهزا في الأجال المحددة مع الكتاب العادي عكس ما حصل في السنوات السابقة أين تأخر الكتاب لشهرين و3 أشهر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=694181

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com