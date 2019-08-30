بلعابد: كتب “البراي” ستكون جاهزة لذوي الإحتياجات الخاصة مع الدخول المدرسي

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن أطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة سيستلمون كتب “البراي” في الآجال المحددة.

وأضاف الوزير، أن الوزير الأوّل نصّب مؤخرا لجنة قطاعية مشتركة متكونة من قطاعات التربية والصحة والتكوين المهني والتضامن.

وأفاد بلعابد، أن اللجنة أعدّت منشورا وزاريا مشتركا للتكفل بالفراغات التي كانت موجودة من قبل وتعزيز التنسيق بين القطاعات.

وأكد الوزير، أن الإجراء يهدف إلى تسهيل إدماج هذه الشريحة في الوسط المدرسي.

وأورد بلعابد، أن كتاب “البراي” سيكون جاهزا في الأجال المحددة مع الكتاب العادي عكس ما حصل في السنوات السابقة أين تأخر الكتاب لشهرين و3 أشهر.