بلعابد: “لا مجال للتشكيك في مسار تعميم اللغة الأمازيغية”

استقبل وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء يوم الثلاثاء، بمقر وزارة التربية الوطنية، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد ووفد من أعضاء الأمانة العامة، وبحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان الوزارة، فقد تناول الطرفان خلال هذا اللقاء محاور متعلقة بواقع تدريس اللغة الأمازيغية وتأطيرها البيداغوجي، وتم الاتفاق على إعادة بعث اللجنة المشتركة بين الهيئتين، كونها الإطار الأنسب لمتابعة سيرورة عملية تدريس الأمازيغية في المدرسة الجزائرية.

وبالمناسبة، قدّم الوزير كل التطمينات للتكفل بالأمازيغية، نافيا بشكل صريح كل ما رُوِّج من تأويلات في شأن المكانة التي تكتسيها مادة اللغة الأمازيغية ضمن البرنامج الدراسي الوطني ومُجدِّدا في نفس الوقت تأكيده على حضورها الثابت في الدوام الرسمي.

وفي ختام الاجتماع شدد الوزير على أنه لا مجال للتشكيك في مسار تعميم اللغة الأمازيغية الذي التزمت به وزارة التربية الوطنية تماشيا مع أحكام الدستور.