بلعابد لمدير التربية بتيسمسيلت: مركز علاج بكل التجهيزات “حابس”هذا الأمر غير مقبول..نظموا رواحكم

شدّد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اللهجة مع مدير التربية لولاية تيسمسيلت. بعد تماطل الأخير في تسليم مركز لعلاج موظفي القطاع.

وقال بلعابد لمدير التربية إنّ له مهلة أسبوع لتدارك هذا التماطل.مشيرا أنه سيرسل لجنة تفتيش الأسبوع القادم للوقوف على تطبيق التعليمات، خاصة وأن المركز يتوفر على كل التجهيزات التي تسمح لقاعة العلاج أن تدخل حيز الخدمة.

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