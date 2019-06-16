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بلعابد “لم نُسجل أي تسريب لأسئلة الإمتحان على المستوى الوطني خلال أول أيام الباك”

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بلعابد “لم نُسجل أي تسريب لأسئلة الإمتحان على المستوى الوطني خلال أول أيام الباك”
بقلم نويس عبد الجلال

أشار وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بعد ظهر يوم الأحد، بتندوف، أن اليوم الأول من امتحانات شهادة البكالوريا جرى في ظروف جيدة.

مؤكدا، إلى عدم تسجيل أي تسريب لأسئلة الامتحان على المستوى الوطني.

وفي ندوة صحفية نشطها عقب إعطائه إشارة انطلاق الفترة المسائية لهذا الامتحان من ثانوية “بوزيدي هوارية”، صرح بلعابد أن

امتحان شهادة البكالوريا جرى في يومه الأول في “ظروف جيدة، ميزها التنظيم المحكم والارتياح الكبير للمترشحين.

وأكد في ذات الصدد، أنه لم يتم تسجيل أي غيابات على المستوى الوطني ولا تسريبات لمواضيع الامتحانات.


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