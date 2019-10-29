بلعابد: مضربون لا ينتمون لأي نقابة تقدموا للوزارة ورفضوا الإصغاء

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن أفواج من المضربين، تقدموا إلى الوزارة بطلب منها، لا ينتمون إلى أي نقابة وليسوا أساتذة.

وقال بلعابد، اليوم الثلاثاء، إن الشعارات التي رفعت كلها تصب في المنهاج والحج الساعي ، ووضع الاساتذة في نفس الرتب.

وأضاف الوزير، أن كل الأمور تم الإطلاع عليها من طرف مصالحه، ومرجعه هو القانون الساري المفعول.

وأوضح، وزير التربية، أن هناك أطراف مجهولة تختفي وراء أسماء مستعارة لا علاقة للأستاذ به.

ووجه، بلعابد، للمضربين نداء جاء فيه “هل هذا هو الوقت المناسب لخروجهم؟ والجزائريون يحضرون أنفسهم لمرحلة جديدة”.

وأشار الوزير، إلى أن الإضراب عرف تراجع كبير في المؤسسات التي امتنعت عن الدراسة.