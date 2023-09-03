بلعابد: نسبة قبول الحركة التنقلية للأساتذة بلغت 93 بالمائة والإعلان عن النتائج قريبا

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، أن نسبة التلبية بخصوص الحركة التنقلية للأساتذة -عملية الدخول والخروج الولائية- بلغت 93 بالمائة في سابقة من نوعها.

وفي تصريح له على هامش ملتقى وطني حول امتحان تقييم المكتسبات، أكد بلعابد. أن قطاعه يعمل على توفير الرفاه المهني للأستاذة، مشيرا إلى عملية رقمنة دخول وخرج الأساتذة ولائيا. التي تمت هذه الصائفة ما جعل العديد من الأساتذة يستفدون منها.

وأضاف الوزير أن نسبة التلبية بخصوص هذه العملية بلغت 93 بالمائة وهي تعد نسبة ساقة من نوعها. وسيتم الإفصاح عن نتائجها قريبا.

كما أوضح بلعابد أن مرحلة تأكيد وتصحيح المعلومات بالإضافة إلى تأكيد المشاركة ستكون لا الفترة الممتدة من 5 إلى 7 من الشهر الجاري.

مشددا على الأساتذة الراغبين بالتنقل إلى ولاية أخرى بضرورة تصحيح الاخطاء وايداع الالتزام لدى مديرية التربية المختصة ولائيا.

وفي ذات السياق أكد ذات المسؤول أن كل من يودع الالتزام يعتبر مشارك رسميا دون رجعة في هذه العملية. وسيعن في احدى مؤسسات الولاية التي يرغب في الانتقال اليها.

يشار أن عملية الدخول والخروج الولائية تمت عبر الأرضية الرقمية خلال الفترة الممتدة من 6 أوت 2023 على الساعة 11:00 صباحا إلى غاية يوم الخميس 31 أوت 2023 منتصف الليل.