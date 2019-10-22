بلعابد: نسعى لتحسين واقع الأستاذ والتكفل بانشغالاته

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم، على اجتماع جمعه بمديري التربية للولايات وبحضور إطارات الإدارة المركزية.

حيث أثنى الوزير على العمل الجبار الذي يقوم به الأستاذ، وعلمه علم اليقين بكل الصعوبات التي تواجهه في آداء مهامه النبيلة.

وأكد الوزير أنه سعى ويسعى ولن يكف على العمل في إطار الحكومة لتحسين واقع الأستاذ والتكفل بانشغالاته.

وابدى بلعابد ثقته التامة في جميع الأساتذة بدون استثناء وفي حرصهم الدؤوب على مصلحة الأمة والوطن لا سيما في هذا الظرف الحساس الذي يُنتظر فيه من المدرسة المساهمة بقوة في طرح الطمأنينة والسكينة والإلقاء بثقلها في المجتمع لضمان الوقار والاستقرار.

كما أسدى تعليمات صارمة لمديري التربية للاضطلاع بمهامهم كاملة والتكفل السريع بالانشغالات المطروحة والحرص الصارم على ضمان السير الحسن للتمدرس.