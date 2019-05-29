بلعابد: هناك قوى تريد الإساءة للإمتحانات وتنشر المواضيع على “الفايسبوك”

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن موضوع اللغة العربية الذي امتحن فيه التلاميذ صبيحة اليوم تم نشره على “الفايسبوك” ولم يسرّب.

مشيرا خلال ندوة صحافية على هامش انطلاق امتحان السانكيام من ولاية النعامة، أن هنالك قوى تريد الإساءة الإمتحانات.

حيث قامت بنشر موضوع اللغة العربية على مواقع التواصل الإجتماعي بأدوات ممنوعة الإستعمال بمراكز إجراء الإمتحان.

مضيفا أن هذا الأمر يؤدي إلى التشويش على الإمتحان والاساءة اليه والإضرار بمعنويات المترشحين خاصة في هذا السن.

كما أن هنالك البعض من الأطراف قامت بنشر مواضيع على الفايسبوك وهي مواضيع مفبركة وغير صحيحة لا يجب إتباعها.

مفيدا أن هنالك إجراءات إتخذت وسيتم التعرف عليهم بفضل اجهزة نصبتها الدولة التابعة لمكافحة الجريمة الالكترونية.

كما أن الفاعلون سيواجهون القانون والعدالة.

وأضاف الوزير أن جهاز الرقابة لم يفعل كثيرا في الامتحان وسيُفّعل بحدة في الإمتحانات المقبلة ويتحمل كل شخص مسؤوليته.

كما أنه سيتم تفعيل إجراءات ردعية وتدابير استثنئاية في امتحان البكالوريا، واتخاذ إجراءات عقابية ردعية.