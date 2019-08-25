بلعابد: “ورشة عمل لضبط كافة الوضعيات الخاصة بتحضير الدخول المدرسي”

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على زيارة إلى ورشة العمل المخصصة لضبط كافة الوضعيات الخاصة بتحضير الدخول المدرسي.

وأشرف أمس الوزير رفقة الفوج الأول من رؤساء مصالح الموظفين، التمدرس، البرمجة والمتابعة لـ 12 مديرية تربية.

وتجري أشغال الورشة بثانوية الرياضيات بالقبة، الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة من 24 إلى 27 أوت الجاري.

ويشرف على الورشة إطارات مركزية، حيث قدم لهم الوزير توجيهات صارمة تتعلق بتحضير الدخول المدرسي المقبل.

وحث الوزير على العمل بقدر الإمكان لتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية التي من شأنها ضمان دخول مدرسي عادي وهادئ.

كما أكد بلعابد على توفير ظروف إستقبال لائقة على مستوى المؤسسات التعليمية ومديريات التربية، بهدف تحسين الخدمة العمومية وإنجاح الدخول الإجتماعي المقبل.