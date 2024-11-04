بلعابد يأمر بالتحضير الجيد والمحكم للبطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم، الإثنين، على اجتماع تنسيقي بين رئيس الاتحادية الوطنية للرياضة المدرسية والوفد المرافق له. ورئيس اللجنة المكلّفة بمتابعة وتنظيم البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية وأعضائها.

وخصص اللقاء لعرض المخطط والدليل التقني للمنافسات في جميع مراحلها. المعدّ من طرف اللجنة المكلّفة بالتنظيم، لمناقشته وضبط آليات التنسيق والتعاون لتجسيده. من خلال التحضير الجيد والمحكم للبطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية، التي ستنطلق ابتداءً من جانفي 2025. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

ويأتي هذا اللقاء عقب اللقاء الذي أشرف عليه الوزير بمعية وزير الشباب والرياضة، بتاريخ 22 سبتمبر 2024. حيث ثمّن المستوى العالي الذي بلغه التنسيق والتوافق بين القطاعين وكذلك التفاعل الإيجابي والمميّز للاتحادية الوطنية للرياضة المدرسية.

من جهته أكّد الوزير أن هذه التظاهرة تشكّل فرصة لاكتشاف المواهب والنخب الرياضية المدرسية. لتكون خزّانا للنخب الرياضية الوطنية، وهو الهدف الرئيسي الذي تعمل على تجسيده وزارة التربية الوطنية ضمن مقاربة جديدة. دائمة ومستمرة، خاصة بعد استحداث مديرية عامة للرياضة المدرسية، وتعميم التأطير المتخصص إلى مرحلة التعليم الابتدائي.