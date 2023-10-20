بلعابد يؤكد إستعداد الجزائر لتقاسم خبرتها في الفعل التربوي إفريقيا

شارك وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أمس الخميس، في فعاليات الدورة الاستثنائية الافتراضية الثانية للجنة التقنية المتخصصة للتربية والعلم والتكنولوجيا والابتكار للاتحاد الافريقي.

وحسب بيان لوزارة التربية، شارك في هذه الدورة، والتي خصصت لاعتماد سنة 2024 كسنة للتربية في القارة الإفريقية، وزراء التربية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وجدّد الوزير مساندة الجزائر للجنة التقنية في اعتماد الوثيقة المفاهيمية وخارطة الطريق.معبِّرا عن استعداد بلادنا المعهود لتقاسم خبرتها وتجربتها مع أعضاء الأسرة التربوية لقارتنا من أجل النهوض بالفعل التربوي وتجويده.

وثمّن الوزير مبادرة مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الاتحاد الافريقي، البروفيسور محمد بلحسين، جزائري الجنسية، والتي تعنى بواقع التربية في أفريقيا. وتدرس الآليات المعتمدة عند الأزمات ومعالجة آثارها على غرار التعامل مع جائحة كورونا كوفيد19.

كما أشار الوزير إلى أن تطبيق وتنفيذ العمليات والأنشطة المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة من شأنه تحقيق التحول في التربية في القارة الافريقية. لا سيما من خلال ترقية مهنة المعلم، وتطوير أنماط التعليم بإدخال الحلول الرقمية. وضمان تحسين ظروف التعلم وتكافؤ الفرص لكفالة الحق في تربية ذات جودة.

كما أن تعزيز التعليم والتكوين التكنولوجي والمهني، وتطوير البحث العلمي توجّه تلتزم به الجزائر. وتعمل بالتعاون مع أفراد الأسرة التربوية الإفريقية على إنجاح وتجسيد هذه المبادرة في واقعنا القاري.

وبالعودة إلى المجهودات المبذولة في قطاع التربية، أشار الوزير إلى التزام الجزائر بالعمل من أجل تحقيق التحول في التربية وأهداف التنمية المستدامة. تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهوري.

وقد تجلّى ذلك على سبيل البيان لا الحصر في تجسيد مشروع القانون الخاص بالأستاذ في كل المراحل التعليمية. قصد تحسين تصنيفه وتدعيم مكانته في المجتمع.

كما أن نسبة تمدرس التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي بلغت 98,9%، منهم 99.11 % بنات. وإدراج تكنولوجيات الاعلام والاتصال في التعليم. وتخفيف وزن المحفظة في مرحلة التعليم الابتدائي من خلال التعميم التدريجي لاستعمال الألواح الالكترونية في العملية التعليمية.

وتوفير النسخة الثانية من الكتاب المدرسي وتوفير الكتاب الرقمي، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المفتشين والأساتذة. ودعما لمبدأ تكافؤ الفرص تم توسيع التغذية المدرسية بفتح المطاعم المدرسية. وتوفير النقل المدرسي. وكذا تقديم منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ الذين هم في حاجة إليها.