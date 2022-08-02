بلعابد يؤكد جاهزية الوزارة للتكفل بتدريس الإنجليزية في الإبتدائي بدءا من 2023/2022
ترأّس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء عبر تقنية التحاضر المرئي، بمقر الوزارة بالمرادية، الجزائر العاصمة، أشغال ندوة وطنية.
وقد حضر الندوة عدد من مديري التربية، الأمناء العامّون ورؤساء المصالح لمديريات التربية، وإطارات من الإدارة المركزية، خُصّصت لإسداء التعليمات وتقديم التوجيهات الواجب العمل بها بخصوص تدريس مادة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي ابتداء من الدخول المدرسي 2022-2023.
في المستهل، أكد الوزير جاهزية وزارة التريبة الوطنية للتكفل بتدريس مادة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون .
كما أكد الوزير على تجسيد هذا القرار في الآجال المحددة للدخول المدرسي 2022-2023 في كل جوانبه المتعلقة بالمنهاج، الكتاب المدرسي، التأطير، التكوين والتنظيمات التربوية المناسبة، وهذا في كل المدارس الابتدائية عبر الوطن، مطمئنا أن كل أفراد الجماعة التربوية ستلتفّ حول هذا المسعى الاستراتيجي لإنجاحه والذي يُعدّ مكسبا كبيرا للنظام التربوي الجزائري في مرحلة التعليم الابتدائي، كما أن تدريس هذه المادة سيُسند إلى أهل الاختصاص والذين سيستفيدون من عمليات تكوينية مركزة.
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بلعابد: 52 ألف منصب للترقية هذه السنة.. لا زيادة في أسعار الكتب المدرسية
كما قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الحكومة واعترافا منها بالأساتذة تم تخصيص 52 ألف منصب للترقية، منها 36 ألف منصب للأساتذة بعنوان سنة 2022.
وأشار بلعابد أنه سيتم فتح هذه السنة 52 ألف منصب للترقية بعنوان سنة 2022. إعترافا بما قام به الاستاذ في المسار التربوي ومن خلال مقاومة الوباء وضمان إستمرار الدراسة في فترة إنتشار الفيروس. أين تم تخصيص 52 ألف منصب للترقية منها 36 ألف منصب لترقية الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث بعنوان 2022.
كما أشار بلعابد، إلى الترقية من الرتبة القاعدية إلى أستاذ رئيسي ومن استاذ رئيسي إلى أستاذ مكوّن. فضلا عن الترقية في الرتب الادارية. مشيرا إلى أنه تم إرسال المناشير إلى مديريات التربية عبر الوطن وسيتم وضعها في الموقع الخاص بالوزارة قريبا.
أما بخصوص الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، فأشار بلعابد، إلى أن سعر الورق إرتفع في الآونة الأخيرة. وبالرغم من ذلك فإن أسعار الكتب لن تعرف أي زيادة لأنها تشكل إستهلاكا واسعا في النظام التربوي .
للإشارة فقد أعطى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” من ولاية تقرت لقرابة 740 ألف مترشح.
كما قال وزير التربية في كلمة ألقاها أمام المترشحين، إن كل الظروف مهيأة من أجل اجتياز البيام في ظروف جيدة. كما جرى حوار بين بلعابد والتلاميذ حول مدى استعدادهم للامتحانات.
ويمتحن التلاميذ على مدار ثلاثة أيام “من 6 إلى 8 جوان” في 9 مواد. إلى جانب اللغة الأمازيغية بالنسبة للتلاميذ المعنيين بها. وتجري هذه الإمتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف إستثنائية. حيث سيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد 19.
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