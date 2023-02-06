بلعابد يؤكد على أهمية توفير التدفئة والإطعام بالمؤسسات التربوية خاصة في المناطق النائية

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الاثنين بسيدي بلعباس على أهمية توفير التدفئة والإطعام بالمؤسسات التربوية لاسيما على مستوى المناطق النائية لتحسين ظروف التمدرس.

وصرح الوزير خلال زيارة العمل والتفقد بالولاية أن “الدولة تولي أهمية قصوى لملف التدفئة والإطعام حيث تم إصدار توجيهات لكل من مديري التربية. وكذا والولاة لتزويد كل المؤسسات التربوية بأجهزة التدفئة من أجل تحسين ظروف تمدرس التلاميذ فضلا عن توفير الإطعام و تقديم وجبات ساخنة”.

كما ذكر بلعابد فيما يتعلق بولاية سيدي بلعباس، أن الآخيرة حققت نجاحا كبيرا في ما يخص توفير التدفئة و الإطعام عبر كامل تراب الولاية. و ذلك من خلال تخصيص اعتمادات مالية هامة لتهيئة المؤسسات التربوية و تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وعمل المعلمين و الأساتذة.

وأشار إلى أن ولاية سيدي بلعباس تضم 474 مؤسسة تربوية تحظى بتغطية شاملة من حيث التدفئة بنسبة مائة بالمائة. فضلا عن 234 مطعم مدرسي يقدم وجبات ساخنة إلى جانب توفير 234 حافلة للنقل المدرسي تضمن نقل أكثر من 13 ألف متمدرس.

كما كشف الوزير أن الجهود متواصلة من أجل توفير اللوحات الرقمية للتلاميذ من أجل تخفيف المحفظة وتعزيز عصرنة المدرسة.

تسليم 71.900 لوحة الكترونية إلى غاية اليوم

كما أصغى الوزير لإحصائيات مقدمة من طرف المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية. أكدت تسليم 71.900 لوحة الكترونية إلى غاية اليوم. وترتقب تسليم حصة ثانية تتضمن 74.000 لوحة إلكترونية في غضون أبريل المقبل.

ولدى حضوره لعرض حول مؤهلات قطاع التربية بسيدي بلعباس، نوه الوزير بأهمية القرارات المتخذة مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فيما يخص ترسيم الأساتذة المتعاقدين في مناصب قارة. مشيرا إلى أن ترسيم الأساتذة المتعاقدين يتم وفق شروط تتعلق بملائمة الشهادة الجامعية و شغور المنصب.

وفي رده على سؤال حول المؤسسات الخاصة للتعليم و دورها في المنظومة التربوية العمومية. ذكر بلعابد بأن المؤسسات الخاصة تدعم المؤسسات العمومية و سيتم إصدار قانون حول تسييرها.

للإشارة، كان بلعابد قد استهل زيارته التفقدية لسيدي بلعباس بالتوجه لدائرة مولاي سليسن حيث زار مدرسة ابتدائية ببلدية الحصيبة. ليشرف بعدها على مستوى بلدية مولاي سليسن على وضع حجر أساس مشروع إنجاز ثانوية.

وببلدية سيدي بلعباس، عاين مشروع تهيئة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية فضلا عن زيارة ثانوية. ليشرف بعدها على تدشين ثانويتين. واختتم زيارته التفقدية بالمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية وحدة تصنيع اللوحات الإلكترونية و الألواح الشمسية.