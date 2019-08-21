بلعابد يؤكد على إلزامية تجنّد الجميع من أجل دخول إجتماعي ناجح

ترأس، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء اليوم، الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية، اجتماعا، في إطار متابعة التحضير للدخول المدرسي 2019-2020.

وحسبما أورد به بيان لذات المصالح، فإنّ اجتماع مجلس التنسيق لإطارات الإدارة المركزية، شهد حضور المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

ومدير المركز الوطني لادماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الاعلام والاتصال، وفقا لذات المصدر.

وأشار ذات البيان، إلى أنّ الإجتماع تم فيه التركيز على الجوانب المتعلقة بالإجراءات الأولوية للدخول المدرسي.

حيث أعطى الوزير توجيهاته للحاضرين، مؤكدا على ضرورة تجند الجميع وكذا العمل على تعبئة جميع الفاعلين لاستقبال المتمدرسين وضمان انطلاق سنة دراسية ناجحة.