بلعابد يؤكد على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للدرس الإفتتاحي للدخول المدرسي

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء اليوم السبت، على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للدرس الإفتتاحي للدخول المدرسي الجديد مع وجوب تقديمه في كامل ربوع الجمهورية، مشيرا أنّه مستوحى من توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي آثر أن يكون متعلقا بالكوارث الطبيعية وباللحمة الوطنية التي يمتاز ويختص بها شعبنا أثناء المحن.

وذلك خلال ترأسه، عبر تقنية التحاضر المرئي، أشغال ندوة وطنية للاطلاع على وضعية التنظيمات التربوية في المراحل التعليمية الثلاث وتقديم التوجيهات اللازمة بخصوص الدرس الافتتاحي والتكفل النفسي بالتلاميذ قبيل الدخول المدرسي 2021-2022.

وحضر الندوة إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية للولايات رفقة رؤساء مصالح التمدرس والتنظيم التربوي.

وبالمناسبة وقف الوزير على الوضعيات المرتبطة بالتنظيمات التربوية بدقة من خلال مناقشة مديري التربية ورؤساء مصالح التنظيم التربوي في كيفية إعدادها وضبطها، مثمّنا المجهودات المبذولة من طرف جميع الأطراف ومؤكدا مرافقة الوزارة لهم من خلال كامل أجهزة الإدارة المركزية.

كما تعرض الوزير، للمنشور المتعلق ببروتوكول الاستفادة من فرصة إعادة السنة بالنسبة للتلاميذ، كونه فعلا بيداغوجيا بامتياز يمنح فرصة أخرى لأبنائنا للعودة لمقاعد الدراسة في حال توفّر المقاعد البيداغوجية، كما ألحّ على ضرورة إعلام الأولياء وإشهار التواريخ المتعلقة بالعملية وفق الرزنامة المقدمة.

وفيما يخص التكفل نفسيا بتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة المتأثرين مباشرة من الحرائق التي مست مناطق في الوطن أو الذين صُدِموا من خلال مشاهدتهم لتلك الأحداث، وكذا أولئك الذين تأثّروا بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جائحة كورونا كوفيد-19 التي شهدتها ولا تزال تشهدها بلادنا وبلدان العالم، تم إعداد بروتوكول للمرافقة النفسية للتلاميذ بالتنسيق مع وزارة الصحة يضع الأساليب والتقنيات والآليات التي تُمكِّن من اكتشاف الحالات المتأثرة بهذه الأحداث للتكفل بها بأمثل وأنجع الطرق.

أما بخصوص حملة تلقيح منتسبي القطاع، حث الوزير على تواصل العملية مشيرا أنّه تمّ التنسيق مع وزارة الصحة، بعد استشارة الوزارة الأولى، على تنقل الأطباء ابتداء من الدخول المدرسي يوم 21 سبتمبر 2021 إلى المؤسسات التعليمية ليتمكن منتسبو القطاع من تلقي اللقاح بمؤسساتهم.

وفي الختام، دعا الوزير، الجميع إلى العمل بنفس الوتير ومضاعفة الجهد إن استلزم الأمر ذلك، لضمان جو مدرسي مريح للجميع.