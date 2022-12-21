بلعابد يؤكد على ضرورة حفظ الذاكرة الوطنية لشحذ همم الأجيال الصاعدة

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على ضرورة حفظ الذاكرة الوطنية لشحذ همم الأجيال الصاعدة وتعزيز حسهم الوطني.

كما أوضح بلعابد خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ60 للاستقلال، أن الوزارة “تسعى إلى تجديد الشعور القومي”. “في نفوس أطفالنا، وتنشئتهم على حب الوطن وروح الاعتزاز والانتماء إليه، وتعلقهم بالوحدة الوطنية”. حاثا على أهمية “حفظ الذاكرة الوطنية لشحذ همم الأجيال الصاعدة و تعزيز حسهم الوطني، قصد مواجهة التحديات والصعاب”.

وذكر الوزير بأهم إنجازات وزارة التربية الوطنية خلال السنتين الأخيرتين. على غرار “العودة إلى التدريس وفق النظام العادي, تخفيض وزن المحفظة, تجهيز 1629 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية”. “التخلي عن امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وتعويضه بامتحان تقييمي”.

من جهة أخرى، أشار بلعابد خلال هذا الحفل الذي حضره مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف والذاكرة الوطنية, عبد المجيد شيخي. وأعضاء من الحكومة، إلى أن عملية ترسيم ما يقارب 60 ألف أستاذ متعاقد، التي أقرها الرئيس تبون “ستكتمل كأقصى حد شهر فيفري 2023, مع حفظ المناصب المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة”.

وبالمناسبة عرفت نشاطات فنية مختلفة, تم تكريم مجاهدين متقاعدين من قطاع التربية, إلى جانب أساتذة وتلاميذ متفوقين في مسابقات دولية ووطنية.