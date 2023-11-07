بلعابد يؤكد استعداد الجزائر لإقامة علاقات ثنائية مع جنوب افريقيا في المجال التربوي

التقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء اليوم الثلاثاء، وزيرة التربية، وزيرة التعليم الأساسي لجمهورية جنوب أفريقيا، أنجي موتشيكغا.

ويأتي هذا على هامش أشغال الدورة الثانية والأربعين (42) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وحسب بيان وزارة التربية، فقد استعرض الطرفان التطوّر الحاصل في كلا البلدين على المستوى التربوي، حيث أبرز الوزير من جهته ما حققته الجزائر من إنجازات في قطاع التربية والتعليم على عدّة أصعدة، خاصة الرقمنة التي شملت جميع العمليات المرتبطة بالحياة المدرسية بالإضافة إلى إدراج مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي، وإسنادهما إلى أساتذة متخصصين، واستحداث شعبة للفنون في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وغيرها، كما أكّد على استعداد الجزائر لإقامة العلاقات الثنائية في المجال التربوي وتبادل التجارب والخبرات.